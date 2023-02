Zone à Faibles Emissions : l'interdiction des véhicules Crit'Air 2 en 2028 reportée ?

Annonce ce mardi matin de Bruno Bernard.

Dans une interview à Tribune de Lyon, le président de la Métropole de Lyon annonce vouloir calmer le jeu concernant la Zone à Faibles Emissions.

L'une des critiques majeures concerne le calendrier effréné, qui prévoyait l'interdiction des véhicules Crit'Air 2 dès 2026. L'élu écologiste serait désormais d'accord pour décaler la date fatidique à 2028. "C’est la discussion que j’ouvre avec les acteurs du monde économique", déclare Bruno Bernard.

Le président de la Métropole promet une nouvelle délibération en juin concernant l'extension du périmètre de la ZFE. "Soit on met directement un périmètre plus large, dans un calendrier à discuter, soit on démarre avec celui qui était prévu et on l’élargit au fil du temps", précise-t-il.

Bruno Bernard concède que les alternatives ne sont pas suffisamment présentes par endroits : "Il y a des zones où la voiture reste indiscutablement le meilleur moyen de déplacement et, même là où il y a des alternatives, pour certains usages et populations, elle demeure indispensable".