Le Lyonnais Aurélien Giraud sacré champion du monde de skate street

La compétition se déroulait ce dimanche à Sharjah, aux Émirats arabes unis.

À seulement 25 ans, Aurélien Giraud a enchaîné les figures pour terminer avec un total de 269,33 points, devant le portugais Gustavo Ribeiro (267,38 pts) et le japonais Onodera Ginwoo (263,04 pts) âgé de 12 ans seulement.

Direction les JO de Paris 2023

Le Lyonnais a été sacré champion du monde de skate street. Un titre qui lui permet de valider son ticket pour participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Deux épreuves seront proposées, à savoir le street et le bowl.

Ce sera la seconde fois que le skateboard sera au programme de la compétition sportive. Aurélien Giraud avait terminé 6ème en finale à Tokyo. Le champion du monde a désormais un an et demi pour se préparer et tenter de décrocher le titre suprême à domicile.