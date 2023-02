Ligue 1 : l'OL veut retrouver la victoire à domicile contre Brest

L'Olympique Lyonnais dispute ce mercredi soir la 21e journée de la Ligue 1.

Les Lyonnais ont comme objectif contre Brest de retrouver le goût du succès à domicile ; le dernier en championnat remontant à fin octobre !

Laurent Blanc comptera sur un groupe plutôt fourni, dans la limite des stocks disponibles après ce mercato où de nombreux joueurs sont partis.

Malo Gusto, désormais propriété de Chelsea, fait son retour dans le groupe. Tandis que la recrue Amin Sarr a été intégrée et pourrait disputer ses premières minutes en attaque en seconde période. Pas de Jeffinho encore, le Brésilien n'a pas eu le temps de s'entraîner avec ses nouveaux partenaires.

"A Ajaccio on s’est fait secouer mais ce n’est pas très surprenant. Beaucoup d’équipe se font secouer à Ajaccio. Dans le jeu on a des progrès à faire. Mais il nous faut de la continuité et ces périodes de mercato sont compliqués. Il y a des joueurs qui arrivent, qui ne connaissent pas l’effectif et qui n’ont pas de connexion. Il faut faire avec", a indiqué Laurent Blanc en conférence de presse mardi.

Coup d'envoi d'OL-Brest ce mercredi à 21h.