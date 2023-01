L’enseigne de prêt-à-porter Stradivarius arrive à la Part-Dieu !

Le magasin a ouvert ses portes ce vendredi 27 janvier dans le centre commercial Westfield La Part-Dieu

Ce vendredi 27 janvier, le centre commercial Westfield La Part-Dieu de Lyon accueillait la première boutique Stradivarius de la ville ! Situé au niveau zéro de l'établissement de shopping, le magasin s'étend sur 530m2 et rejoint ainsi la liste des enseignes du groupe Inditex déjà présentes dans le centre (Zara, Bershka, Pull & Bear..).

Avec des couleurs neutres et un espace aménagé pour une expérience shopping optimale, la boutique a d'ores et déjà attiré foule ce vendredi et se prépare à un week-end de soldes intense.