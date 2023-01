Braquage d’un fourgon en Suisse : le procès renvoyé une seconde fois à Lyon

Le procès devait débuter ce lundi matin devant la cour d’assises du Rhône.

Les débats n’auront finalement pas lieu cette semaine. Six hommes originaires de la région lyonnaise devaient être jugés à compter de ce lundi à Lyon pour avoir attaqué un fourgon blindé qui contenait un butin d’une valeur de 40 millions de francs suisses (soit l’équivalent de 38 millions d’euros). Les faits remontent à mai 2017 entre Lausanne et Genève. Les braqueurs avaient finalement été interpellés quelques heures plus tard avec l’intégralité du butin.

Sur les six accusés, trois n’étaient pas présents ce matin. Cette absence a entraîné un nouveau report du procès. Il l’avait déjà été en raison d’un cas de Covid-19 sur le banc des accusés. Un mandat d’arrêt contre les trois accusés en question a été émis par la cour d’assises du Rhône. Aucune nouvelle date de procès n’a été communiquée.