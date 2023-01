Neige : la Métropole de Lyon déclenche son dispositif de viabilité hivernale

De la neige est annoncée la nuit prochaine à Lyon !

La neige va s’inviter en cette fin de semaine sur l’agglomération lyonnaise et le département du Rhône. « Quelques chutes de neige sont annoncées en fin de journée et cette nuit sur la Métropole. Les quantités attendues varient de quelques flocons en plaine (centre-ville, sud et est de la Métropole) à 5 cm sur les hauteurs (nord et l’ouest de la Métropole), au-dessus de 300 mètres d’altitude », affirme la Métropole de Lyon.

C’est la raison pour laquelle la collectivité a décidé de déclencher son dispositif de viabilité hivernale avec des opérations de salage dès ce vendredi après-midi puis dès 3 heures du matin ce samedi. Ce sont en tout 56 agents et 23 véhicules qui sont mobilisés pour faire face à ces flocons de neige qui pourraient entrainer des perturbations de circulation.