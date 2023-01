Les bons plans du week-end à Lyon (21 et 22 janvier)

Découvrez notre sélection de bons plans !

Vide grenier de rentrée à la Cité des Halles !

Un rendez-vous à ne pas manquer en ce début d’année pour les amateurs de seconde main. La Cité des Halles dans le 7earrondissement organise ce dimanche de 11h à 18h un vide grenier où seront présents une quinzaine d’exposants. Vous aurez certainement l’occasion de dégoter des pépites ! Plus d’informations ici





Salon fitness Lyon !

Direction le Palais des Sports de Gerland dans le 7e arrondissement pour une mise à l’honneur du fitness à l’occasion de la 3ème édition du salon fitness Lyon. Au programme : des exposants, des animations, des influenceurs qui répondront aux questions des visiteurs sur plus de 2400 m2 d’expositions. Des cours collectifs sont également prévus pour ceux qui voudraient faire un peu de sport à l’occasion de cet évènement. Le salon fitness Lyon c’est à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche. Toutes les informations pratiques ici





Shall We Sing à Heat Lyon !

Et si on dansait ce week-end ? Heat Lyon propose ce dimanche de 12h à 22h l’évènement « Shall We Sing » avec des initiations à la danse et un bal swing. Il sera notamment possible de découvrir le lindy hop sans oublier de se restaurer. Plus d’informations ici





Vide penderie Les Débraillées !

Le rendez-vous mensuel des Débraillées est de retour en cette nouvelle année 2023. Un vide penderie sera à découvrir samedi (de 11h à 19h) et dimanche (de 11h à 18h) avec des pièces éthiques allant jusqu’à – 80%. Rendez-vous à la boutique des Débraillées située 5 rue Saint-Polycarpe dans le 1er arrondissement. Entrée libre et gratuite. Toutes les informations ici



Les Nuits de la Lecture !

Les amoureux de lecture ne pourront pas rater cet événement : les Nuits de la Lecture dont l’objectif est de proposer des rencontres et des animations jusqu’à dimanche. Le thème de cette année : la peur. A Lyon, plusieurs temps forts sont prévus notamment dans les médiathèques. Tout le programme est à retrouver ici