Les poids lourds de 7,5 tonnes interdits sur l’A89 à cause de la neige

Le Rhône est placé en vigilance orange neige et verglas par Météo France ce mercredi.

La Préfecture du Rhône prend des mesures pour éviter les accidents sur les grands axes routiers.

Elle vient ainsi d’interdire la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l’A89, entre Rhône et Loire, à savoir entre les jonctions A89/A710 et A89/A6, dans les deux sens de circulation.

La Préfecture précise que les véhicules de transport dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes seront interceptés et stationnés ou amenés à faire demi-tour dans les conditions prévues dans la ou les mesures MG4 du plan susvisé.

Cette mesure ne concerne pas les véhicules d’intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage, les véhicules d’approvisionnement en matériaux de traitement des chaussées, ceux affectés à la collecte de lait, de dépannage et de remorquage, ou intervenant dans le cadre de l’activité de dépannage des réseaux d’électricité.

Les véhicules de transport d’animaux vivants pourront circuler jusqu’à la zone de stationnement la plus adaptée à leur accueil en approche de la perturbation.