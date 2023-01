Lyon : un singe sur le point d'être vendu secouru par les policiers

Le petit animal a été récupéré dimanche soir dans le 3e arrondissement.

Les policiers avaient été alertés par la SPA de Lyon suite à une annonce repérée sur le darknet concernant la vente d’un ouistiti à pinceaux blancs, une espèce protégée, dont le prix s’élevait à 4000 euros.

L’intervention des forces de l’ordre a permis de récupérer le singe dans un appartement situé rue de l’Abondance. Ce dernier a été pris en charge par la SPA de Lyon puis aux équipes du zoo de Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire.

Deux individus de 24 et 25 ans ont été interpellés durant l’opération des policiers qui avaient auparavant surveillé les lieux, rapporte le Progrès. Ils ont été placés en garde à vue où l’un d’entre eux a reconnu la détention du ouistiti tandis que l’autre niait son implication. Les deux suspects ont été relâchés dans l’attente de la poursuite de l’enquête. Les premiers éléments auraient permis de mettre en avant que le petit singe était originaire d’Amérique latine et avait été importé dans le but d’en faire l’élevage.