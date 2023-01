Les Halles du Grand Hôtel-Dieu ne rouvriront pas en 2023

L'annonce est tombée ce mardi matin, dans un communiqué :

"Quelques mois après les départs de la boucherie Trolliet fin juillet et de la Maison Vianey en septembre, nous avons partagé avec les commerçants partenaires le même constat d’un contexte économique restant difficile à l’issue de crises consécutives, celle de la Covid-19 et, plus en amont, celle du mouvement des Gilets jaunes. Nous ne pouvons plus poursuivre notre développement dans de bonnes conditions".