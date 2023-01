Une hausse de 9% pour la taxe foncière à Lyon en 2023 !

Cela va représenter une hausse de 5 euros par mois en moyenne pour 30% des Lyonnais.

La Ville de Lyon a annoncé ce lundi prévoir une hausse de 9% de la taxe foncière "face à une crise énergétique sans précédent couplée à une hausse de l’inflation".

"L’objectif est d’améliorer le service public et de poursuivre la transformation écologique et solidaire du territoire. Cette décision sera présentée au prochain conseil municipal, le 19 janvier", explique la Ville de Lyon dans un communiqué.

Pour un appartement T2 de 40 m2, cela représente une augmentation de 33 euros par an soit 2,75 euros par mois.

"La Ville de Lyon a veillé à maitriser l’augmentation de la taxe foncière pour préserver le plus grand nombre de Lyonnaises et de Lyonnais. Cette mesure équivaut à 5 euros de plus par mois en moyenne pour la ou le propriétaire d’un logement. Pour rappel, seul un tiers des Lyonnaises ou Lyonnais est propriétaire d’au moins un logement et est donc concerné par cette augmentation", poursuit la municipalité lyonnaise.