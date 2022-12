Nouvelle grève des TCL : plusieurs lignes impactées le soir du 31 décembre

Après la journée de galère de ce jeudi, c'est maintenant une grève qui va perturber la soirée du Nouvel An dans les transports en commun lyonnais.

Les lignes de tramway T3 et T7 ne fonctionneront plus le 31 décembre à partir de 19h en raison d'un mouvement social.

Dépendante de la signalisation de ces lignes, le Rhônexpress ne circulera plus à partir de 19h. Des cars assureront la liaison entre Vaulx-en-Velin la Soie et St Exupéry.

Pour la ligne T3, le dernier départ depuis Part-Dieu Villette aura lieu à 19h16, et le dernier départ de Meyzieu Z.I à 18h39. Pour la ligne T7, le dernier départ de Décines OL Vallée se fera à 18h58, et depuis Vaulx-en-Velin La Soie à 19h14. Des bus relais desserviront l’ensemble des arrêts situés entre Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu Z.I, avec une fréquence comprise entre 20 à 40 minutes.

Le reste du réseau fonctionnera normalement et sera même renforcé en cette soirée du 31 décembre avec des métros qui fonctionneront toute la nuit.