Lyon : un chèque énergie bois jusqu'à 200 euros

A partir de ce mardi, le gouvernement met en place le chèque énergie bois.

Cette aide gouvernementale est destinée aux Français qui se chauffent au bois. D’après l’Etat, ce chèque s’adresse à environ 2,6 millions de personnes.

Pour pouvoir bénéficier de cette offre, il faut la demander avant le 30 avril 2023 sur le site du gouvernement.

Les ménages doivent prouver qu’ils sont éligibles avec une "facture nominative prouvant un achat de bois d’un montant minimal de 50 euros ou une attestation pour les ménages en chauffage collectif" d’après le ministère de l’Economie.

Le revenu fiscal de référence est également pris en compte. Ce dernier ne doit pas excéder 27 500 euros à l’année, ce qui représente 70% des ménages qui se chauffent au bois selon l’Etat. Pour les Français dont le revenu est compris entre 14 400 et 27 500 euros, l’aide se tiendra entre 50 et 100 euros. Pour toute personne dont le revenu est inférieur à 14 400 euros, l’aide sera comprise entre 100 et 200 euros.

Au-delà du revenu, le montant du chèque dépend aussi du matériau utilisé pour se chauffer. Par exemple, ceux qui utilisent du granulé de bois pourront bénéficier d’une aide allant jusqu’à 200 euros.

Pour toute demande effectuée à partir d’aujourd’hui, les chèques ne seront envoyés qu’à partir de mi-février.