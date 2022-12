Lyon : une centaine de cadeaux pour les enfants de l’hôpital Léon-Bérard

L’association Peuples de France et d’ailleurs a distribué des cadeaux aux enfants de l’hôpital Léon-Bérard à Lyon

Eux aussi ont le droit aux cadeaux de Noël. Les enfants de l’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique (IHOPe) ont reçu 90 cadeaux. Même s’ils n’étaient pas sur place pour des raisons de sécurité médicale, la distribution a tout de même eu lieu.

Ainsi, des jouets pour garçons et filles et des friandises dont du chocolat et des papillotes ont été déposés.

Pour réaliser cette donation, l’association a eu le soutien du Monoprix de Villeurbanne ; Intermarché d’Oullins ; les chocolats Voisin ; la CGPME ; Mohamed Chicka, restaurateur dans le 5e arrondissement ; Jean-Christophe Vincent, président de l’AS Duchère et PDG de 6e Sens Immobilier et Amar Dib, organisateur de maraudes pour les SDF.