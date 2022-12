Lyon : les TCL renforcent les lignes pour le réveillon du nouvel an

Les TCL s’adaptent pour la soirée du 31 décembre.

Lors de cette soirée de réveillon, les TCL veulent "inciter le plus grand nombre à emprunter les transports en commun". Pour ce faire, les métros vont tous fonctionner jusqu’à cinq heures du matin en continu.

A partir de minuit, il y aura un métro D toutes les cinq minutes, un métro B toutes les six minutes, un métro A toutes les neuf minutes et un métro C toutes les onze minutes. Le funiculaire fonctionnera quant à lui jusqu’à quatre heures du matin et circulera toutes les douze minutes à partir de minuit. Concernant les lignes de bus Pleine Lune, le trafic sera renforcé avec une fréquence de 30 minutes.

Les TCL vont également fournir un effort sur les tickets. Ainsi, un ticket soirée à 3,30 euros sera disponible pour voyager entre 19h et 5h du matin. Pour les utilisateurs de la borne CB dans les transports, cette dernière sera plafonnée à ce prix