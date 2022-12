Lyon : le musée de l’Institut Lumière va fermer pendant quatre mois

Le musée de l’Institut Lumière dans le 8e arrondissement va fermer ses portes à partir de ce dimanche.

Un mal pour un bien.

Le musée va être en rénovation pour installer un ascenseur, rénover les deux salles de cinéma et créer un nouvel accès depuis le parc de l’Institut. La fermeture temporaire devait donc durer quatre mois pour une réouverture début mai.

L’établissement accueille du public tous les jours de l’année et le musée revient sur l’histoire du cinéma via les frères Auguste et Louis Lumière.

Aux amateurs de cinéma, il ne reste plus que quelques jours pour visiter le musée avant qu’il ne fasse une pause.