Un dispositif pensé pour faciliter les transactions

Grand spécialiste de la seconde main, Vinted s'est imposé comme un véritable business pour certains qui font de ces transactions un véritable complément de revenus.

Afin de faciliter les transactions, et notamment l'expédition et la remise des articles vendus, la plateforme a développé un nouveau concept baptisé Vinted Go déjà installé dans la capitale : sur le même format que les Amazon Lockers permettant de récupérer les produits commandés sur Amazon, Vinted Go est un point physique dans lequel il sera possible de déposer et de récupérer les colis dans des casiers.

Le premier Vinted Go lyonnais sera installé dès le printemps prochain.