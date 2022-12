Rendez-vous ce mercredi 21 décembre de 10h à 20h !

Ce mercredi 21 décembre marquera le grand retour de la série tant attendue Emily in Paris sur la plateforme de streaming Netflix à l'occasion d'une troisième saison.

Pour marquer cette journée, la plateforme au N rouge a décidé d'nstaller un photobooth à Paris, Lyon et Marseille dans lequel les fans de la série, et les curieux, pourront repartir avec une photo d'eux : prévoyez vos plus belles tenues pour l'occasion, et repartez avec votre photo gratuitement.

Rendez-vous le 10h à 20h à Part Dieu, zone Place Centrale, pour prendre votre photo.