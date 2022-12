Karim Benzema annonce sa retraite internationale !

Le footballeur, natif de Bron, en a fait l'annonce ce lundi.

Alors que les Bleus sont attendus ce lundi soir à Paris au lendemain de leur défaite en finale du Mondial au Qatar contre l’Argentine, Karim Benzema a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il mettait un terme à sa carrière avec l’équipe de France.

"J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", peut-on lire dans ce message posté le jour de ses 35 ans.

Avec 37 buts marqués pour les Bleus en 97 rencontres, il termine 5ème au classement des meilleurs buteurs des Bleus.

L'ex-Lyonnais avait quitté l'équipe de France suite à une blessure avant le début de la Coupe du Monde et n'avait donc pas pu y participer.