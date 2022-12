Lyon : l’emblématique place Bellecour en passe d’être végétalisée

Un nouveau visage pour l’un des endroits les plus iconiques de la capitale des Gaules

La place Bellecour telle que vous la connaissez n'existera bientôt plus ! Après une validation du projet et du budget, la décision de végétaliser la grande place a été officiellement validée et devrait prendre vie dans les semaines et mois à venir.

Exit le sable et l'espace vide, la célèbre place s'apprête à faire peau neuve en se parant d'arbres, d'arbustes, de fontaines et de végétation pour un coup de fouet très attendu de la part des lyonnais. Toutefois, ce changement engendrera la disparition de plusieurs places de parking souterraines.