Les bons plans du week-end à Lyon (17 et 18 décembre)

Découvrez notre sélections de bons plans pour ce week-end !

Marché de Noël de créateurs "360 degrés sur l’art" !

Direction la place Sathonay dans le 1er arrondissement de Lyon pour le marché de Noël de créateurs "360 degrés sur l’art" avec la présence de 56 créateurs, artisans d’art et artistes soigneusement sélectionnés par l’association Arts Pentes. Un lieu idéal pour dénicher des cadeaux de Noël créatifs et originaux : art plastique, illustration, peinture, bijoux, céramique, maroquinerie, objets de décoration, mode et accessoires… Des animations musicales live sont également prévues samedi et dimanche tout comme un foodtruck pour se régaler. Plus d’informations ici

Salon de l’art de la table chez In-Sted !

Vaisselle, linge de table, ustensiles, luminaires ou encore fleurs. Il sera facile de trouver son bonheur ce week-end du côté d’In-Sted dans le 3e arrondissement de Lyon (6 rue de la Part-Dieu) à l’occasion du premier salon de l’art de la table organisé par le lieu. Plusieurs temps forts sont au programme avec la présence les trois jours de l’évènement de chineurs et créateurs autour de l’art de la table. Une dédicace du livre "Seconde main" de François Motte et Sonia Ezgulian est également prévu. Rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 décembre de 10h à 18h et lundi 19 décembre de 10h à 20h30. Plus d’informations ici

Marché solidaire et responsable des Halles Inclusives !

Le rendez-vous est donné ce samedi de 10h à 18h au Centre de Congrès de Lyon. Les Halles Inclusives proposent un marché artisanal, local et solidaire unique ; l’occasion de venir à la rencontre de travailleurs en situation de handicap, de découvrir des produits artisanaux en vue des dernières idées cadeaux pour Noël. Toutes les informations ici

Marché de Noël d’Empreintes Lyonnaises !

Direction l’Intercontinental de l’Hôtel-Dieu en Presqu’île.

Vous trouverez peut-être votre bonheur ce week-end à l’occasion du premier évènement organisé par l’association Empreintes Lyonnaises. Cette dernière a sélectionné 25 créateurs pour ce premier marché avec au bout de nombreuses idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année : illustrations, sérigraphie, mode pour les femmes et les enfants, bijoux, céramique ou encore biscuiterie. Entrée libre de 10h à 19h. Plus d’informations ici

Super dimanche de Noël à Heat Lyon !

Le rendez-vous de la halle à manger de la Confluence est de retour ce dimanche avec des ateliers pour les enfants mais aussi un bal avec orchestre sans oublier des containers food pour se régaler. Super Dimanche c’est de 11h à 20h30. Toutes les informations ici

La Vogue d’Hiver de la Confluence !

Envie de sensations fortes ? Direction le quai Perrache dans le 2e arrondissement pour le coup d’envoi ce samedi de la Vogue d’Hiver de la Confluence avec au bout des attractions pour les petits comme les plus grands sans oublier des gourmandises à déguster comme des barbes à papa, des churros et des pommes d’amour. Le Luna Park Confluence restera ouvert jusqu’au 26 février 2023 ! Toutes les informations pratiques ici