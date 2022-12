Lyon : 110 projets retenus pour le premier budget participatif

Ils ont été sélectionnés sur l’ensemble des 9 arrondissements de Lyon.

La première édition du budget participatif a livré son verdict ce mardi après-midi. La liste des projets retenus par la municipalité lyonnaise a été dévoilée à l’issue d’un vote ayant eu lieu du 7 novembre au 4 décembre.

Près de 42 000 votes ont été enregistrés sur la plateforme Oyé et ont plébiscité 110 des 217 projets proposés sur les 9 arrondissements de Lyon. La végétalisation de la place Bellecour a reçu le plus de votes avec au bout une première enveloppe de 1,5 million d’euros.

Parmi les autres projets retenus qui bénéficieront d’une aide financière s’élevant à 12,5 millions d’euros pour ce premier budget participatif : l’amélioration de l’éclairage au jardin Croix-Paquet dans le 1er arrondissement, l’installation de toilettes sur la place des Archives dans le 2e arrondissement, des casiers solidaires pour les sans-abri dans le 3e arrondissement, une aire de jeux accessible jusqu’à 14 ans dans le 6e arrondissement, une table d’échecs au parc Blandan dans le 7e arrondissement ou encore la création d’une aire canine dans le 8e arrondissement et des tables et des chaises dans les parcs du 9e arrondissement pour travailler et jouer.

Le conseil municipal du 19 janvier aura à l’ordre du jour une délibération sur l’ensemble des 110 projets retenus dans le cadre de cette première édition du budget participatif. Ils seront réalisés au cours des deux prochaines années.

Découvrez les projets retenus dans les 9 arrondissements de Lyon :

Dans le 1er arrondissement, 6 projets seront réalisés:

• Créer une visite virtuelle du mystérieux réseau souterrain des arêtes de poisson

• Remise en eau des Fontaines aux Lions de la place Sathonay

• L'histoire des Pentes de la Croix-Rousse en B.D. sur un mur place Morel

• Améliorer l'éclairage au jardin Croix-Paquet

• De l'ombre pour la cour de l'école des Tables Claudiennes

• Un lieu dédié à la jeunesse dans l'ancien collège Truffaut

Dans le 2e arrondissement, 9 projets seront réalisés:

• Des fresques à la gare de Perrache

• Installer des toilettes sur la place des Archives

• Ombrager l'école Germaine Tillion

• Du mobilier ingénieux et ludique pour l'école Alix

• Des jeux pour tout-petits quai Rambaud

• Plus d'animations Chez Daddy, café associatif intergénérationnel

• Une oeuvre d'art pour le sud de la Confluence

• Des bancs, une borne-fontaine et de nouveaux cheminements pour la place de l'Hippodrome

• Plus d'équipements pour le jardin Gabriel Rosset

Dans le 3e arrondissement, 23 projets seront réalisés :

• Des casiers solidaires pour les sans-abri

• Rénover le SPLIF, village associatif du 3e

• Des équipements pour la cuisine des Gones, la cuisine solidaire partagée

• Un lieu ouvert pour tous les séniors

• Un triporteur pour favoriser le hors-les-murs de la Bibliothèque Municipale

• Un jardin pédagogique aux abords de la MJC Sans-Souci

• Réaménagement du jardin du Sacré-Coeur

• Expérimenter l'éclairage à la demande à Montchat

• Réduire l'éclairage place de la Ferrandière

• Une nouvelle fresque sur le mur de la piscine Garibaldi

• Expérimenter des robinets temporisés, adaptés aux usages

• Rénover le square Fusier

• Une nouvelle borne-fontaine place Bahadourian

• Espaces sanitaires équipés pour les bébés

• Une borne fontaine place de la Ferrandière

• Une fresque sur le mur d'enceinte du CROUS résidence André Lirondelle

• Rénover l'éclairage des places Bahadourian et Ballanche

• Des agrès de sports inclusifs au parc Zénith

• Des urinoirs rue Basse Combalot (3e et 7e)

• Expérimenter des vélos chargeurs de portable

• Une boite à livre place du Château

• Une borne-fontaine au square Eugénie Buisson

• Une fresque pour le square Fusier

Dans le 4e arrondissement, 9 projets seront réalisés:

• Une mare écologique dans le jardin de l'internat Favre

• Végétaliser les cours de l'école Jean de la Fontaine

• Végétaliser la cour de la crèche Popy

• Végétaliser la cour de l'école Commandant Arnaud

• Du street-art sur la montée des Esses

• Une grande fresque sur le mur du cimetière de la Croix-Rousse

• Végétaliser l'aire de jeux pour enfants de la rue Pernon

• Végétaliser la dalle Artaud

• Réinventer le TACO, le Terrain d'Activités du Chariot d'Or

Dans le 5e arrondissement, 3 projets seront réalisés:

• Eclairage adaptatif pour le Vieux Lyon

• Des artistes dans l'école : un appartement de fonction rénové pour des projets artistiques !

• Parc de la Visitation : vers un nouveau lieu d'accueil associatif

Dans le 6e arrondissement, 10 projets seront réalisés:

• Végétalisation du square des Droits de l'Enfant

• Une aire de jeux accessible jusqu'à 14 ans

• Expérimenter des bancs d'allaitement dans les parcs et squares

• Jeux coopératifs sur l'aire de jeux de la place Lyautey

• Création d'un jeu de boules place de l'Europe

• Un parc avec jeux pour enfants dans le quartier Bellecombe

• Une fresque Street Art pour la cour d'école Jean Rostand

• Espaces sanitaires équipés pour les bébés

• Deux nouvelles serres à livres

• Améliorer l'accueil associatif à la mairie du 6ème arrondissement

Dans le 7e arrondissement, 16 projets seront réalisés:

• Des casiers solidaires pour les sans-abri

• Un frigo solidaire dans le 7ème

• De l'ombre à la piscine du Rhône

• Un parcours sportif, gratuit et inclusif au parc Blandan

• Des parkings à vélos dans les écoles

• Un jardin partagé rue de Créqui

• Un piano au parc Blandan

• Renforcer l'aménagement de l'espace vert de la place Mazagran

• Embellir la façade de la bibliothèque de la Guillotière

• Une table d'échecs au parc Blandan

• Jardin partagé pour l'inclusion des Gens du Voyage - Aire d'Accueil de Lyon 7

• Créer un espace associatif multiculturel

• Des structures à hamac au parc Blandan

• Rénovation du pavillon sud de la Halle Tony Garnier

• Des vélos pour l'école maternelle Jean-Pierre Veyet

• De l'ombre et de la fraicheur pour l'école Chavant

Dans le 8e arrondissement, 13 projets seront réalisés:

• Création d'un lieu de convivialité dans le quartier Grand-Trou

• Une fresque sur le mur de la MJC Monplaisir

• Réaménagement autour du gymnase Dargent : végétalisation et nouvelles activités

• Une aire de jeux inclusive sous les arbres de la place du 8 Mai 45

• Rénover l'Espace 101, salles municipales et associatives

• Des vélos pour l'école maternelle Alain Fournier

• Ajout de bancs et mobiliers ludiques au parc Lumière

• Installer des brise-vues sur les grilles de l'école maternelle Alain Fournier

• De l'ombre pour la piscine Mermoz

• Rénovation du terrain de sport Saint Hippolyte à Monplaisir

• Créer des terrains ouverts à la pratique du handi foot au complexe sportif Vuillermet- Ebrard

• Création d'une aire canine

• Réaménagement et végétalisation du stade Colbert

Dans le 9e arrondissement, 16 projets seront réalisés :

• Tables et chaises dans les parcs pour travailler et jouer

• Expérimentation de bornes anti-moustiques au parc Montel

• Un four au pain dans le quartier de la Duchère

• Un rail à vélos au parc du Vallon

• Ravalement de l'église Saint-Pierre de Vaise

• Des plantes grimpantes sur les grilles des city stades

• Jardins partagés et pédagogiques à la MJC Duchère

• Retrouver un véritable square public à l'Observance avec des jeux pour les enfants

• Nouveaux aménagements sur le parvis de la médiathèque de Vaise

• Un éclairage à détection de présence boulevard de Balmont

• Carillon de l'église Saint-Pierre de Vaise

• Jardin partagé pour l'inclusion des Gens du Voyage - Aire d'Accueil de Lyon 9

• Créer des panneaux de sensibilisation à la différence dans les aires de jeux

• Des espaces verts conviviaux, ludiques et sportifs au parc Montel

• De l'ombre sur l'aire de jeux située à la sortie de l'école des Dahlias

• Nouvelles boites à livres dans le 9ème