Vente de l'OL : un délai supplémentaire accordé à John Textor

John Textor et Jean-Michel Aulas - Radio Espace

Alors que John Textor avait jusqu'à mercredi soir pour apporter enfin tous les documents et garanties pour son offre de rachat du club, l'homme d'affaires américain va avoir droit à un délai supplémentaire.

Jean-Michel Aulas et ses partenaires ont décidé de ne pas mettre leurs menaces à exécution et donc de mettre un terme aux négociations qui traînent depuis des mois, notamment à cause de son engagement dans le club anglais de Crystal Palace.

A l'inverse, John Textor va bénéficier de davantage de temps car il a rassuré ses interlocuteurs. Il s'agit du 7e report du closing !

"Nous sommes maintenant confiants d'avoir l'accord de principe de toutes les parties pour procéder à l'apport en nature à Eagle Football de mes différentes participations dans des clubs de football au Royaume-Uni, au Brésil et en Belgique. Nous sommes dès lors confiants que les accords qui restent à obtenir et à finaliser devraient être obtenus et signés à brève échéance, de telle sorte que toutes les conditions seraient satisfaites pour la réalisation de l'Opération", indique OL Groupe dans un communiqué ce jeudi matin.

Jean-Michel Aulas, Pathé et IDG Capital, "sur la base des déclarations et des fortes assurances d'Eagle Football et de M. John Textor", ont estimé qu'il "existait une probabilité suffisante qu'un closing ait lieu rapidement".

Aucune date n'a toutefois été communiquée.