Fête des Lumières : on va pouvoir manger sur la place Bellecour !

Cette année, la Fête des Lumières proposera plusieurs espaces de restauration et de repos.

Sur la place Bellecour, un grand espace est prévu sur la partie nord-ouest. Il y aura sept points de vente dans des containers aménagés et des produits locaux, bio et artisanaux seront distribués dans des contenants recyclables. Au menu s’y trouvent notamment des soupes, des quenelles, des hot-dogs, de la raclette, des crêpes, des burgers et des sandwichs. Différentes boissons froides et chaudes seront également vendues.

Et ces plats ne viennent pas de n’importe où puisque plusieurs grands restaurants vont participer dont Christian Têtedoie, Dimitri Moulius, Le Cousu, Aklé, Toasté, Madaman, Kaffee Berlin et Lyon Bioressources.

Au niveau du parc Blandan, des restaurateurs proposeront notamment des crêpes, galettes et gaufres artisanales, des hot-dogs végétariens et du pop-corn. Idem pour les Subsistances où "Le Kraken" va abriter quatre food-trucks vont s’installer pour l'évènement et proposeront du vin chaud, des bières, des crêpes des marrons chauds. Ces plats et boissons seront proposés par les restaurateurs "Cocottes crêperie" et "Les Filles".

Une grande collecte de compost aura lieu tout le long de l’évènement auprès des restaurateurs sur ces trois sites.