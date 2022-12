Verglas à Lyon : le pont de la Guillotière fermé quelques heures

Il a fait très froid ce lundi matin.

Le mercure est descendu à -1° entre 7h et 9h ce lundi matin. Pour éviter tout accident grave, et alors que quelques cyclistes avaient déjà chuté, la police municipale a fermé un moment le pont de Guillotière dans le centre-ville de la capitale des Gaules. Les automobilistes étaient aussi priés de passer par un autre chemin pour éviter le dérapage. L’axe aurait été rouvert avec la levée du soleil et l’augmentation des températures extérieures. Des salages auraient aussi été effectués.

Autre conséquence du gel, cette fois sur les lignes du tramway T5. La station Eurexpo n'était plus desservie dans les deux sens de circulation, à cause des conditions météorologiques.

Le tram-train de l’Ouest Lyonnais était aussi au ralenti ce lundi matin à cause du givre sur les lignes électriques.