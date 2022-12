Dans la région : l’A72 coupée après un accident mortel

Les secours sont mobilisés depuis 6h30 ce lundi matin.

Ce grave accident s'est produit au nord de Saint-Etienne, sur l’A72 en venant de Clermont-Ferrand, près du péage de Veauchette. L’autoroute est actuellement coupée dans les deux sens ce lundi matin.

L’opération est conséquente : plus de 90 pompiers, et 41 véhicules de secours (dont 12 ambulances) sont engagés sur les lieux de l’accident. Le SAMU est également sur place.

Un mort, trois blessés graves

Selon un premier bilan, une personne est décédée, et trois autres ont été grièvement blessées, transportées en urgence absolue à l’hôpital. On déplore également 7 blessés légers, et une dizaine d’impliqués.

Quatre camions et six voitures sont impliqués dans cette collision. Selon la Préfecture de la Loire, cet accident s’étend sur plusieurs kilomètres dans les deux sens de l’autoroute.

Un point de regroupement des personnes impliquées et non blessées est ouvert à Andrézieux-Bouthéon, près du lieu de l’accident, à la salle des Bullieux.

La Préfecture demande d’éviter le secteur et de libérer l’accès au secours, et invite à la plus grande prudence sur la route au regard des conditions météorologiques.

Une enquête judiciaire est en cours.