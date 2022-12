Des œufs bio vendus sur les marchés à Lyon rappelés

En cause : une suspicion de salmonelle

En raison d’une possible contamination à la salmonelle, tous les œufs vendus sur les marchés de Vaise Valmy mardi matin, Montchat mercredi matin, Montplaisir mercredi après-midi et Saint-Jean jeudi matin doivent être rapportés. Toute personne ayant acheté des œufs sur l’un de ces marchés sera remboursée.

Selon les autorités sanitaires, la consommation de ces produits n’est pas dangereuse s’ils sont cuits à plus de 65 degrés. Autrement, des risques de troubles gastro-intestinaux accompagnés de fièvre et de maux de tête surviennent généralement 6h à 72h après la consommation.

Parmi les plus fragiles, les risques sont plus élevés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Si des premiers symptômes apparaissent, il faut prendre rendez-vous avec un médecin en précisant une possible contamination. Si aucun symptôme n’est apparu au bout de sept jours, inutile de s’en inquiéter.

Pour toute information supplémentaire, il est possible de joindre le 04 74 28 27 35.