Nouveau blocage des militants de Dernière Rénovation à Gerland

Un blocage a eu lieu ce jeudi matin, à la sortie du périphérique.

Nouvelle action ce matin de Dernière Rénovation, la troisième en peu de temps à Lyon après deux premiers blocages sur la M7 au niveau du Musée des Confluences puis l'entrée du tunnel sous Fourvière.

Cette fois-ci, les miliants se sont réunis ce jeudi matin, ils étaient une dizaine à bloquer la route dans le quartier Gerland à la sortie du périphérique Laurent-Bonnevay à Gerland, sur le boulevard Chambaud de la Bruyère, en direction de Lyon.

45 minutes de blocage

Les militants ont bloqué la circulation vers 8h, et pendant près de 45 minutes. Ils entendent dénoncer l’inaction du gouvernement face au changement climatique, et demandent la mise en place d'un vaste plan de rénovation énergétique des bâtiments et des logements dans le pays.