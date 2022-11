Bientôt un RER à Lyon ?

Ce dimanche, le président de la République Emmanuel Macron a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo au sujet de l'écologie.

Le chef de l’Etat a ainsi promis la création d’un réseau de RER dans "dix agglomérations françaises" en province.

"Pour tenir notre ambition écologique, je veux que l'on se dote d'une grande ambition nationale: dans dix grandes métropoles françaises, développer un réseau de RER", a indiqué Emmanuel Macron.

"Au fond, le RER, ce n’est pas que sur Paris. Dans les dix principales villes françaises, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d’une vraie stratégie de transports urbains et c’est un super objectif pour l’écologie, l’économie, la qualité de vie...", poursuit-il.

Si aucune ville n’a été citée par le pensionnaire de l’Elysée, on peut légitimement penser que Lyon fait partie de ces dix agglomérations qu’il avait en tête.

La bouteille à la mer a déjà trouvé preneur : Grégory Doucet a répondu à Emmanuel Macron sur Twitter. Selon le maire écologiste, "nous sommes prêts à Lyon. C'est une politique dans l'intérêt de toutes et tous. Make the train great again !".