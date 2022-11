Deux blessés graves dans un accident près de Villefranche-sur-Saône

Ce choc frontal a été violent.

L’accident s’est produit ce dimanche, en fin d’après-midi peu avant 17h, sur la départementale 44 entre les communes de Chaleins et Frans, au nord de Lyon, dans l’Ain.

Selon le Progrès, le choc frontal entre ces deux véhicules s’est produit à une vitesse importante.

Une enquête ouverte

Les deux voitures ont été projetées dans un champ. Trois occupants ont été désincarcérés et pris en charge par les secours. Il s’agit d’un homme de 40 ans, blessé légèrement. Dans le second véhicule, une adolescente de 12 ans et sa mère de 41 ans, ont été toutes les deux grièvement blessées.

La mère a d’ailleurs dû être évacuée par hélicoptère. Elle se trouvait encore entre la vie et la mort ce dimanche soir.

Une enquête a été ouverte, menée par les gendarmes de Trévoux.