Un nouveau village de marques s’installe à une 1h de Lyon

Un centre de shopping baptisé « Alpes the style outlet »

Les grands fans de vêtements, et particulièrement de vêtements de marques, auront bientôt un nouveau lieu à explorer lors de leurs prochaines virées shopping. Après The Village Outlet à Villefontaine, un autre village des marques baptisée Alpes the style outlets sera à découvrir dès 2024 à Valserhône dans l'Ain.

Situé à environ 1h15 de Lyon, ce nouveau temple du shopping proposera à ses visiteurs plus d'une centaine de boutiques, cafés et restaurants : Guess, Adidas ou encore Levi's ont répondu présents.

Au total, l'espace s'étalera sur 20 400m² et proposera 1350 places de parking.