Lyon - Le calendrier de l’Avent mini saucissons de la Maison Moraud est de retour !

Une bonne alternative au traditionnel calendrier rempli de chocolats pour les amateurs de salé

Nos artisans lyonnais ont du talent, et ils le prouvent encore une fois avec cette innovation pour les gourmands. Exit le traditionnel calendrier de l'Avent renfermant des chocolats et des sucreries, ce sont désormais les minis saucissons qui sont les stars de Noël.

La boucherie Maison Moraud, située dans le 7ème arrondissement, a présenté la nouvelle édition de son calendrier de l'Avent, lancé en 2020, entièrement rempli de saucissons, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts puisque le calendrier regroupe une grande variétés de saucissons secs : 24 cases avec 1 à 3 mini saucissons secs par case et 6 saveurs différentes (nature, noix, parmesan, poivre, mix provençal et chorizo) pour un total de 36 minis saucissons à déguster.

Baptisé Saint-Graal, le calendrier est disponible directement à la boucherie ou en commande ici.