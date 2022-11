Pas de chauffage dans les écoles de Lyon : des agents grévistes réquisitionnés

Face à la situation que traversent plusieurs écoles et crèches municipales, Grégory Doucet a annoncé ce mardi la réquisition des agents du service gestion technique des bâtiments.

Pour rappel, un mouvement de grève a été récemment entamé. Et le chauffage ne peut donc pas être activé dans plusieurs établissements où les températures lundi matin, et encore ce mardi ne dépassaient pas les 14°C, voire les 11°C.

La Ville de Lyon a rencontré à nouveau les agents grévistes ce mardi matin, et ces derniers ont refusé d'abandonner leur mouvement alors que l'exécutif leur demandait de "faire preuve de responsabilité".

"Cette situation est inadmissible. Il y a un risque sérieux qui pèse sur la santé et la sécurité des enfants et des difficultés supplémentaires pour les familles. Si tout mouvement de grève est légitime, il ne peut se faire au détriment de la santé des plus vulnérables", a réagi Grégory Doucet dans un communiqué de presse.

Que signifie concrètement cette réquisition d'agents ? La Ville de Lyon évoque un retour du chauffage "le plus rapidement possible".