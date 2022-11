Fête des Lumières 2022 : nos illuminations préférées !

Ce lundi, la mairie de Lyon dévoilait le programme de la Fête des Lumières 2022.

L'évènement, conservé malgré la crise énergétique, proposera au public 30 créations dont 17 premières participations d'artistes, réparties sur 27 sites.

Le Parc de la Tête d'Or et la cathédrale Saint-Jean semblent rester des valeurs sûres. L'artiste espagnol Javier Riera proposera le parc du nombre d'or, en utilisant les arbres et le lac du Parc.

Sur la cathédrale Saint-Jean, Filip Roca s'appropriera l'architecture du lieu saint avec TIME : une "projection paisible et relaxante vient illustrer la beauté inquiétante du temps qui passe".

Petit coup de coeur pour ce chat fait de leds place de la Bourse dans le 2e arrondissement.

Par contre, la place Bellecour s'annonce à nouveau décevante :I <3 Light proposera 500 vieilles lampes à pied collectées auprès des habitants et reconditionnées avec des leds qui seront installées devant la statue de Louis XIV.

Si la Presqu'île, le Parc de la Tête d'Or et le Vieux-Lyon sont évidemment privilégiés, on retrouvera comme l'an dernier les Subsistances et le parc Blandan. Les nouveautés de 2022, ce sont des oeuvres prévues à la Part-Dieu et dans le quartier Monplaisir-Lumière.

Horaires : les 8, 9 et 10 décembre de 20h à minuit et le 11 décembre de 18h à 22h (Parc Blandan : 17h30-21h30)