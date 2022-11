Manque de personnel : une quarantaine de lignes de bus circulent moins à compter de ce lundi

Le réseau TCL est contraint de diminuer son offre de -4% à -8,6%.

Dès ce lundi et jusqu’à la fin de l’année, une quarantaine de lignes de bus ainsi que le T7 sont concernés par ce dispositif et circulent moins. En complément, les métros B et D ainsi que la ligne de tramway T3 sont renforcés dans l’agglomération lyonnaise.

Aujourd’hui, il manque environ 300 conducteurs sur le réseau TCL. Bien que 220 conducteurs de bus et 55 conducteurs de tramways aient été recrutés, seulement 170 d’entre eux sont déjà opérationnels. Les autres sont actuellement en formation.

Les lignes qui passent moins sont celles qui ont un itinéraire de substitution et qui connaissent un taux de fréquentation inférieur au reste du réseau. Sont ainsi concernés : T7, C3, C4, C7, C8, C11, C12, C15, C15E, C16, C17, C19, C20, 2, 9, 12, 16, 21, 22, 24, 27, 34, 35, 37, 39, 49, 52, 54, 65, 67, 68, 72, 76, 80, 85, 93, 95, S1 et S6.

De plus, la ligne C9 ne circule qu’entre Hôpitaux Est et Gare Part-Dieu Vivier Merle, la ligne C14 entre Hôtel de Ville Louis Pradel et Les Sources et la ligne S11 ne roule pas du tout.