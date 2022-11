LOU-Castres : Lyon a été bousculé mais l'emporte (26-20)

Le LOU l'emporte ce samedi (26-20) face au Castres Olympique dans le cadre de la 10e journée de Top 14.

Après sa défaite inattendue contre Perpignan la semaine dernière, le LOU se devait de réagir. C’est chose faite face à Castres (26-20).

Après une longue séquence de possession, les Rouge et Noir débutent de la meilleure des manières cette rencontre. Yanis Charcosset marque le premier essai du match à la 5ème minute et son coéquipier Fletcher Smith le transforme (7-0).

Malgré quelques incursions, le LOU n’arrive pas à enfoncer le clou, mais reste néanmoins légèrement dominateur dans cette première période.

A la 47e minute, après un geste antijeu volontaire, Godwin obtient un carton jaune et est exclu du match durant 10 minutes. Dans la foulée Castres Olympique en profite et Hounkpatin marque le deuxième essai du match, le premier pour son équipe. Il est tranformé et les deux équipe sont à égalité (13-13).

Second carton jaune pour le LOU et pour Charcosset cette fois-ci. Le club rhodanien se retrouve réduit à 13. Les Castrais n'en demandaient pas plus et marquent un nouvel essai grâce à Vanverberghe. Il est également transformé et le Castres Olympique prend les devants pour la première fois dans cette rencontre à la 54ème minute (13-20).

Mais peu de temps après, Smith réduit la marque pour les Rouge et Noir à la 56ème minute (16-20). Cinq minutes plus tard, Castres manque une pénalité à la 61ème minute (16-20).

Après le retour des deux joueurs exclus, les Lyonnais marquent un essai après une passe au pied au dessus des Castrais à la 68ème minute. C'est Dumortier qui est à la finition de cette magnfique action collective. Tranformation réussie et les Rouge et Noir repassent devant (23-20).

C'est au tour de Castres de recevoir un carton jaune. Ardron sort pour 10 minutes, tandis que Smith marque la pénalité finale à la 74ème minute (26-20).