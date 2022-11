OL : Jérôme Boateng condamné en appel pour des violences conjugales

Ce mercredi, Jérôme Boateng n’était pas présent au Groupama OL Training Center à Décines.

Contrairement à ses coéquipiers, le défenseur allemand était exempté d’entraînement. Il s’est plutôt rendu au tribunal de Munich pour connaître son jugement en appel dans l’affaire de violences conjugales dont l’accuse son ex-compagne.

Condamné en première instance à une amende d’1,8 million d’euros réglable en 30 fois, Jérôme Boateng a été de nouveau sanctionné.

Il réclamait un acquittement mais le champion du monde 2014 a tout de même réussi à faire diminuer cette somme ce mercredi soir. La justice bavaroise lui réclame désormais 1,2 million d’euros à régler par paiements de 10 000 euros sur 120 jours. Soit le double de paiements journaliers que ceux prononcés en première instance.

Le procureur de la République avait pourtant requis une peine de prison avec sursis d’un an et demi, ainsi qu’1,5 million d’euros pour sanctionner les violences physiques ainsi que les insultes infligées à la mère de ses deux enfants lors d’un séjour aux Maldives en 2018. La victime l’accusait de lui avoir lancé des projectiles, de lui avoir enfoncé le doigt dans l'oeil, de lui avoir mordu la tête et de l'avoir tirée sur le sol par les cheveux.