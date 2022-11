Ce qui change à Lyon et dans le Rhône en ce 1er novembre

Plusieurs mesures vont rentrer en vigueur pour les Français à partir du 1er novembre.

Entre la trêve hivernale qui débute, l’allocation de soutien familial qui augmente ou encore la mise en place d’un chèque fioul… Plusieurs mesures font leur apparition début novembre.

Les retraites complémentaires Agirc-Arrco vont augmenter de 5,12%, à partir du 1er novembre. Au total, ce sont près de 13 millions de personnes qui sont concernées par cette mesure. La valeur du point d’indice va passer de 1,2841 à 1,3498 euro.

L’allocation de soutien familial sera revalorisée de près de 50%. Cela concernera les parents qui élèvent un ou plusieurs enfants sans pension alimentaire. Elle passera ainsi de 122,93 euros à 184,39 euros par mois et par enfant et sera versée par la CAF ou la Mutualité Agricole.

Un chèque fioul de 100 à 200 euros sera versé aux ménages à partir du 8 novembre. Plus de 1,6 million de foyers sont concernés. Les revenus du ménage en 2020 et le nombre de personnes au sein du foyer influent sur le montant de l’aide. Celle-ci sera de 200 euros pour une personne seule au SMIC avec au moins un enfant, 100 euros pour une personne seule au SMIC sans enfant et 100 euros pour une femme seule avec 2 enfants qui gagnent environ 3000 euros net par mois.

La remise sur le carburant sera bien maintenue, au moins jusqu’à la mi-novembre. Cette remise est de 30 centimes pour l’Etat et TotalEnergies diminue le prix du litre de 20 centimes supplémentaires. Selon les dires du gouvernement, cette aide devrait baisser mais néanmoins perdurer jusqu’à la fin de l’année.

Par ailleurs, de nouveaux équipements seront encadrés par l’indice de réparabilité. A partir du 4 novembre, les lave-linges à chargement par le dessus, les lave-vaisselles, les nettoyeurs à haute pression, les aspirateurs classiques et les aspirateurs robots seront concernés par cette mesure. Cet indice permet de mesure la réparabilité des objets électroniques.

Enfin, comme chaque année, la trêve hivernale est de retour. Elle débute du 1er novembre et se terminera le 31 mars 2023. Durant cette période, un locataire ne peut pas être expulsé et les coupures de gaz et d’électricités sont interdites.