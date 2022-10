Soupçons d'emplois fictifs : Michel Mercier devant la justice

L’ancien ministre de la Justice Michel Mercier sera jugé dès lundi et jusqu'au 10 novembre à Paris.

Huit jours de procès où il sera entendu, avec sa femme et sa fille, sur des soupçons de détournement de fonds publics et d’emplois fictifs.

Michel, Joëlle et Delphine Mercier sont soupçonnés tous les trois d’emplois fictifs, et de détournement de fonds publics pour le couple. Michel Mercier est également poursuivi seul pour prise illégale d’intérêts.

Le Parquet national financier avait longuement enquêter pour déterminer si les collaboratrices du sénateur du Rhône de l’époque, sa femme et sa fille en l’occurence, avaient réellement travaillé ou s’il s’agissait, dans le sillon de l’affaire Penelope Fillon, d’une nouvelle affaire d’emplois fictifs. Delphine Mercier avait, par exemple, été embauchée à mi-temps au Sénat entre 2012 et 2014, alors qu’elle résidait à Londres. Elle touchait alors 2 000 euros mensuels.

Cette affaire avait en tout cas coûté sa place à Michel Mercier au Conseil constitutionnel.

À 75 ans, que risque désormais l’ancien maire de Thizy ? En appel, et avant de se pourvoir en cassation, François Fillon avait écopé, en mai dernier, de 4 ans de prison, dont un an ferme, et 10 ans d’inéligibilité, ainsi que de 375 000 euros d’amende. Penelope Fillon, elle s’en sortait avec la même amende et 2 ans de prison avec sursis.