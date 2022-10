OL-Lille : deuxième victoire d'affilée offerte par le général Lacazette !

Lille n'avait encore jamais perdu au Groupama Stadium.

Autant dire que l’OL, qui a repris goût à la victoire le week-end dernier à Montpellier, s'est fait un malin plaisir d’infliger une première défaite à son adversaire à Décines ce dimanche soir en clôture de la 13e journée de Ligue 1.

Pourtant, en première période, Lyon prenait le bouillon au milieu de terrain. A la 30e minute, la défense était prise de court après une mauvaise relance de Thiago Mendes. Jonathan David piquait son ballon au-dessus d’Anthony Lopes mais son tir était renvoyé par la transversale.

A la pause, Laurent Blanc renonçait à son 3-5-2 et sacrifiait Damien Da Silva pour faire entrer Johann Lepenant.

L'OL se montrait alors plus convaincant. Et c’est finalement le duo Nicolas Tagliafico-Alexandre Lacazette qui délivrait l’OL. A la 73e minute, l’Argentin centrait fort devant le but pour son capitaine qui n’avait plus qu’à marquer (1-0).

Avec cette victoire, l’OL montait à la 8e place au classement de Ligue 1. Fort de ses deux succès d’affilée, la formation rhodanienne va pouvoir préparer plus sereinement son déplacement du week-end prochain à Marseille.