Lyon - Extinction de l’éclairage public plusieurs nuits par semaines

Au total, la mesure sera instaurée 4 jours par semaine entre 2h et 4h30 du matin

Dans une démarche d'économie d'énergie et face à l'augmentation des prix de l'électricité, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a décidé de mettre en place une nouvelle mesure concernant l'éclairage public et de n'éclairer les monuments de Lyon que le samedi soir.

Dès le 3 novembre prochain et jusqu'au mois de janvier 2023, la mairie souhaite instaurera une phase d'expérimentation d'extinction de l'éclairage public : du dimanche soir au mercredi soir, soit 4 jours par semaine, de 2h à 4h30 du matin, l'éclairage public sera absent dans plusieurs quartiers dont Croix-Rousse, le Vieux-Lyon, Bellecour, le plateau de Saint Rambert, ainsi qu'une partie de la Presqu'île et des 3ème, 6ème, 7ème et 8ème arrondissements de la ville. L'intégralité du Grand Lyon sera concernée par la mesure dès le 1er décembre.

En ce qui concerne la sécurité des habitants, le maire se justifie en expliquant que le même schéma est déjà en place dans d'autres villes sans que la sécurité des habitants ne soit menacée.