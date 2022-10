Disparition inquiétante à Lyon : le sexagénaire retrouvé sain et sauf

Nicolas Montessuy avait disparu depuis le 16 octobre.

Mise à jour : Nicolas a été retrouvé sain et sauf, font savoir ce mardi les policiers

La police lance ce mardi soir un appel à témoins après la disparition inquiétante d’un homme de 60 ans. Ce dernier a quitté le domicile de sa compagne dans le 7e arrondissement de Lyon le 16 octobre dernier. Sa famille est sans nouvelle depuis.

Le sexagénaire a les cheveux gris clairsemés et en bataille. Il porte un jean noir ainsi qu’un polo bleu et blanc et souffre de strabisme.

Les personnes ayant des informations peuvent contacter les enquêteurs du commissariat de Lyon 3/6 au 04 72 82 16 87 ou le 17 en dehors des heures ouvrables.