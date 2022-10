Alerte aux orages : le Rhône en vigilance orange !

Ce sont en tout 18 départements qui sont en vigilance orange ce dimanche.

"Du Massif central au Jura, à l’Alsace et la Lorraine, orages mobiles, potentiellement violents cet après-midi et ce soir : risque de violentes rafales, de fortes intensités pluvieuses et de grêle", peut-on lire dans le bulletin d’alerte de Météo France.

Le Rhône est concerné par cette vigilance orange tout comme l’Ain et la Loire. Le temps devrait se dégrader au fur et à mesure de la journée de dimanche avec des orages dans la soirée mais surtout de fortes rafales de vent qui pourrait dépasser les 70 km/h sur le département et l’agglomération lyonnaise.

La vigilance orange aux orages est pour le moment valable jusqu’à lundi matin.