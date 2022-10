Groupe Central Autos devient fournisseur officiel du LOU Rugby

C'est un partenariat de trois ans qui a été signé entre le LOU Rugby et le Groupe Central Autos.

Ce dernier devient fournisseur officiel du club lyonnais sur les parties automobile et écomobilité.

Le Groupe Central Autos mettre à disposition du LOU une flotte de 20 véhicules Volkswagen : Polo, T-Cross, T-Roc, Tiguan All Space et Touareg. Avec la promesse de migrer rapidement sur des véhicules électriques.

"Nous sommes très heureux et très fiers d’avoir la confiance du Groupe Central Autos. Ce partenaire lyonnais va non seulement nous accompagner dans nos déplacements du quotidien mais aussi sur la transition énergétique que nous devons, comme tous les acteurs économiques, effectuer. Nos valeurs communes se retrouvent dans la LOU Attitude et nous espérons partager ensemble le chemin qui mène au succès", a réagi le président du LOU, Yann Roubert.