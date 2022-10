Lyon : découvrez "Quiz Room", la nouvelle activité immersive à ne pas manquer !

Affrontez vos amis ou votre famille et soyez le premier à buzzer !

Les amateurs de quiz et jeux télévisés ont désormais une expérience taillée sur-mesure pour eux. À Lyon, Quiz Room vient de poser ses valises et propose une expérience immersive fun à partager en groupe : retrouvez l'ambiance d'un jeu télévisé dans lequel vous pourrez affronter vos amis ou votre famille à travers des quiz sur divers thèmes au choix (histoire, séries, sport...).

Le concept ? Vous devez buzzer et donner la bonne réponse avant les autres participants pour remporter la partie. En plus du jeu, vous pourrez également profiter de boissons et de nourriture sur place. Toutes les informations sont à retrouver directement ici.