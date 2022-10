Fête des Lumières 2022 : on en saura plus le 7 novembre !

Le programme de l'évènement sera bientôt dévoilé.

L’édition 2022 de la Fête des Lumières se déroulera du 8 au 11 décembre.

La Ville de Lyon lèvera le voile sur le programme de l'évènement le lundi 7 novembre. Ce sera lors d’une conférence de presse organisée au Musée d’art contemporain de Lyon.

"Au fil de leur déambulation, les visiteurs -petits et grands- pourront bénéficier d’une expérience renouvelée et contempler des œuvres lumineuses poétiques, contemplatives ou insolites : place des Terreaux, place des Jacobins, place Bellecour, parc de la Tête d’Or, colline de Fourvière… et d’autres sites à découvrir !", promet la municipalité.

Le maire Grégory Doucet avait annoncé la semaine dernière le maintien de la Fête des Lumières malgré la crise énergétique et le plan de sobriété énergétique dévoilé par la Ville de Lyon.