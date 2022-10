Lyon : les filles de l’Olympique Lyonnais à l'honneur sur une rame du tram

Vous avez déjà peut-être aperçu cette nouvelle rame sur le réseau TCL.

"L’opportunité de mettre les femmes à l’honneur et de rassembler le public lyonnais autour d’une équipe prête à relever de nombreux défis pour cette saison 2022-2023". Les filles de l’Olympique Lyonnais sont à l’honneur à Lyon. Leurs portraits sont désormais visibles sur une rame de tramway circulant sur les lignes T1 et T2 du réseau TCL.

L’inauguration a eu lieu ce vendredi en présence notamment du président de l’OL, Jean-Michel Aulas, de la coach des joueuses lyonnaises, Sonia Bompastor et de l’attaquante Eugénie Le Sommer.

"A l’approche de leur prochain match à domicile de Ligue des Champions féminine, SYTRAL Mobilités souhaite célébrer les joueuses de l’Olympique Lyonnais, Championnes d’Europe en titre, qui à travers leurs performances et leur niveau d’excellence, participent au dynamisme et au rayonnement de la métropole de Lyon", a commenté Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités.