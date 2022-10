Le funiculaire Saint-Just bientôt à l'arrêt pour des travaux de maintenance

Il ne circulera pas du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre inclus.

Le funiculaire reliant Saint-Just à Vieux-Lyon sera prochainement à l'arrêt pour quinzaine de jours.

"Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des lignes de funiculaire, des travaux de maintenance des voies, du tunnel, et des systèmes de freinage seront opérés", explique SYTRAL Mobilités

Pour assurer la continuité de service, des bus relais permettront l’accès à Fourvière, avec un itinéraire Saint Just – Minimes – Fourvière dans les deux sens de circulation, avec une fréquence comprise entre 7 à 15 minutes :

Premier départ de Saint Just direction Fourvière à 5h10

Premier départ de Fourvière direction Saint Just à 5h20

Dernier départ de Saint Just direction Fourvière à 23h50

Dernier départ de Fourvière direction Saint Just à 0h05