Le groupe culte Shaka Ponk annonce un concert d’adieux à Lyon

Un nouvel album et une tournée d’adieux au programme pour Shaka Ponk

Après plus de trois ans d'absence, le groupe français Shaka Ponk est de retour, pour mieux dire aurevoir à ses fans. Si l'on en croit le teaser posté sur les réseaux sociaux du groupe, la formation rock prépare une nouvelle tournée qui devrait être la dernière : The Final Fucked Up Tour.

Avec des concerts un peu partout en France et en Belgique entre 2023 et 2024, dont un concert prévu à la LDLC Arena de Lyon le 2 février 2024, le groupe semble s'octroyer une dernière aventure avant de fermer le chapitre Shaka Ponk comme l'annonce le teaser où nous pouvons lire Shaka Ponk 2004-2024.

Si la fin est proche pour le groupe, les fans auront tout de même le droit de profiter d'un dernier album. Retrouvez le teaser de la tournée ci-dessous. Les places de concert seront disponibles à la vente dès ce jeudi 13 octobre à 12h.