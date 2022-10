Candidature de la France à l’Euro féminin 2025 de foot : Lyon et le Groupama Stadium sélectionnés

La France en rêve.

Le Comité exécutif de la Fédération française de football a annoncé ce mercredi les huit villes retenues dans le cadre de son dossier de candidature.

Lyon et le Groupama Stadium de l’OL font partie des enceintes sélectionnées. La capitale des Gaules sera en binôme avec Paris pour héberger les rencontres d’un groupe.

Les autres villes retenues, outre Lyon et Paris, sont Rennes, Nantes, Valenciennes, Lens, Reims et Metz. Le Havre et Troyes sont deux villes hôtes réserves.

"La FFF a axé sa candidature sur une éco-responsabilité et une sobriété énergétique fortes. Sur les 62 déplacements d’équipes prévus pour la compétition, 59 seront effectués en train ou en bus. La FFF a également prévu un héritage structurant pour le football féminin amateur et de haut niveau", précise la fédé dans un communiqué.

Le Comex de l’UEFA annoncera la nation retenue pour organiser l’Euro féminin 2025 le 25 janvier prochain. Sont également candidats la Pologne, la Suisse et quatre pays nordiques (le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande).